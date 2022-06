Concours Hippique in Drogeham

za 18 juni 2022 21.44 uur

DROGEHAM - Onder uitstekende weersomstandigheden vond op zaterdag 18 juni 2022 het Concours Hippique in Drogeham plaats. Paardenliefhebbers konden hun hart ophalen bij het concoursprogramma en diverse shows. Daarnaast was het familieterrein omgetoverd tot een kinder- strodorp met ponyritjes, springkussens en een heuse kinderboerderij.

Normaal gesproken vond het Concours Hippique op de eerste zaterdag van september in Drogeham plaats. Het bestuur van de onderlinge concoursen heeft het Concours Hippique in Drogeham echter een nieuwe datum gegund, namelijk de derde zaterdag van juni. Vandaar dat het Concours Hippique in Drogeham dit jaar op zaterdag 18 juni 2022 is georganiseerd.

