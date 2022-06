Tentoonstelling âld Koatstertille

za 18 juni 2022 21.10 uur

KOOTSTERTILLE - De werkgroep âld Koatstertille hield afgelopen zaterdag na lange tijd weer een tentoonstelling. Foto's en films van verschillende verenigingen uit Kootstertille konden worden bekeken. Verder was er veel informatie over de industrie in Kootstertille. De bezoekers kregen een beeld van de verandering van Kootstertille van boerendorp naar industriedorp. Met de vestiging van de Marko, cementsteenfabriek "De Tille", Biddle, de Scheepswerf en Stertil werd Kootstertille een echte industriekern.

's Middags vond de presentatie van het boek "Een boerderij in Kooten en haar omgeving door de jaren heen" plaats. De verhalen van haar oma over een vondst van een skelet van een Franse soldaat in 1898 bracht Aukje Veenstra - Oostenbrug op het idee om een boek over de familieboerderij en omgeving te schrijven. De presentatie werd bijgewoond door vele belangstellenden.

