Anne Nijhuis uit Garyp koninklijk onderscheiden

za 18 juni 2022 20.06 uur

GARYP - Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel reikte zaterdagmiddag een koninklijke onderscheiding uit aan de heer Anne Nijhuis (05-07-1970) uit Garyp. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn vrijwillige inzet vanaf 2000 voor diverse verenigingen in Garyp.

Hij ontving de onderscheiding bij het 75-jarig jubileum van de Christelijke Korfbalvereniging Vlug en Vaardig. Het jubileum zou in 2020 gevierd worden, maar vanwege de coronabeperkingen is het uitgesteld naar 2022.

Anne Nijhuis korfbalt al 43 jaar in Garyp, op dit moment in het vierde team. Daarnaast is hij sinds 2000 ook op vrijwillige basis wekelijks veel op en rond het veld van de korfbalvereniging te vinden. Hij is lid van de commissie veld/gebouwen/materiaal en van de kantinecommissie. Ook is hij trainer en coach van het vierde team, trainer van recreanten en scheidsrechter.

Ook doet hij het onderhoud van de kleedaccommodatie en kunstgrasveld, de installatie van de verlichting en maakt meubilair in de kantine. Aan het begin van het seizoen maakt hij het veld gebruiksklaar en aan het einde van het seizoen alles weer winterklaar. Tussendoor doet hij de herstelwerkzaamheden en overige klussen. Volgens het bestuur is Nijhuis een betrokken lid van de korfbalvereniging. Hij is loyaal en betrouwbaar. Niet een persoon die graag op de voorgrond treedt maar een gewaardeerde stille kracht.

Nationale Oranjevereniging

Anne Nijhuis is 7 jaar voorzitter geweest van de Nationale Oranjevereniging Garyp. Daarnaast inde hij ook de jaarlijkse contributie waarbij hij, samen met andere leden, ouderwets met kwitanties bij de leden langs ging om de contributie te innen. Om het jaar organiseert de Oranjevereniging een dorpsfeest in Garyp. Nijhuis zit in de spelletjescommissie. Rond het dorpsfeest neemt hij twee weken vakantie op om de praktische zaken rond het feest te organiseren; van terreinwerk tot spreekstalmeester. Volgens het bestuur neemt hij zijn functie erg serieus en zet zich maximaal in.

Begrafenisvereniging De Eendracht

Sinds 2016 is de heer Nijhuis drager en bestuurslid van de begrafenisvereniging De Eendracht in Garyp. Als bestuurslid is hij zeer betrokken, actief en voert hij zijn taken naar behoren uit. Als drager heeft hij uitstraling, is hij correct en handelt hij zijn werkzaamheden deskundig uit.

Dit is een opsomming van een deel van de activiteiten die Anne al jarenlang en geheel vrijwillig en onbezoldigd doet en deed voor de gemeenschap.

