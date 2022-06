12e Truckfestival in Burdaard

za 18 juni 2022 19.35 uur

BURDAARD - Zaterdag is voor de 12e keer in Burdaard het Truckfestival gehouden. Dit evenement wordt tweejaarlijks georganiseerd. De laatste editie van 2019 viel vanwege de regen in het water. Dit jaar jaar was dat heel anders want het was prachtig weer.

Om negen uur vertrokken zo'n 300 trucks in konvooi vanuit Burdaard en reden een route langs Bartlehiem, Hallum, Marrum, Ferwert, Blije, Holwerd, Brantgum, Raard, Lichtaard, Ginnum weer terug naar Burdaard.

Met diverse activiteiten, zoals een grote braderie/vlooien – chauffeursmarkt, live muziek, vele attracties voor de jeugd, konvooi rijden, mooiste truck verkiezing, diverse demonstraties, Truckradio Burdaard en de presentaite van nieuwe trucks van dealers was er voor het publiek veel te zien en te beleven.

Het Burdaarder truckfestival, wat gratis toegankelijk is, is een feestdag voor het hele gezin en staat bekend om zijn gemoedelijkheid en gezelligheid.

Nieuw dit jaar was de mogelijkheid om middels een rondvlucht met een helikopter mee Burdaard en omgeving vanuit de lucht te bewonderen.

FOTONIEUWS