Zo kijk je live naar de Formule 1 GP van Canada

za 18 juni 2022 10.00 uur

LEEUWARDEN - We zijn weer toe aan de volgende Grand Prix! Dit keer staat Canada op het programma. Kan Max Verstappen zijn voorsprong op Charles Leclerc verder uitbouwen?

We gaan het zien op zondag 19 juni om 20:00, want dan start de race in Montreal op het circuit Gilles Villeneuve.

Je volgt de race live met een betaald Viaplay abonnement of via F1 TV.

Gratis kijken kan ook met behulp van een VPN-dienst. We leggen je graag stap-voor-stap uit hoe dit werkt en wat je daarvoor nodig hebt.

Kies een VPN

De eerste stap is het uitkiezen van een VPN. Er is keuze genoeg, maar NordVPN en Surfshark zijn in elk geval twee goede opties. Ze werken snel, stabiel en zitten eenvoudig in elkaar. Bovendien zijn deze VPN’s gunstig geprijsd en kan je ze binnen 30 dagen kosteloos opzeggen.

De kosten liggen rond de 2 a 3 euro per maand en betalen kan via iDEAL of creditcard. Binnen 5 minuten heb je een werkend account. Check je beste opties voor een VPN hier.

Maak verbinding met de juiste server

De tweede stap is om met jouw VPN verbinding te maken met de juiste VPN-server. De F1 streams worden namelijk maar in een paar landen gratis uitgezonden, waaronder Oostenrijk, Luxemburg en Zwitserland. Je moet dan ook een VPN-server kiezen die zich bevindt in één van deze landen. Anders werkt de stream niet. In de VPN-app op je telefoon of je computer zoek je eenvoudig naar het gewenste land en klik je op ‘connect’. Klaar is kees.

Ga naar de F1 live stream

Nu je bent verbonden met een VPN-server is het zaak om naar de bijpassende livestream te gaan.

Een overzicht van alle werkende streams vind je hier.

We namen de proef zelf op de som en kozen voor NordVPN en een VPN-server in Luxemburg. Je kunt dan via de website van play.rtl.lu/live gratis naar de formule 1 kijken.

De kwaliteit is goed (1080p) en de verbinding stabiel. Enige nadeel: het commentaar is het in het Luxemburgs (lijkt op Duits). Een tip is om het geluid van de Luxemburgse stream te dempen en gebruik te maken van Grand Prix Radio met Olav Mol. Zo heb je toch Nederlands commentaar.