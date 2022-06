Automobiliste eindigt in sloot langs Trekweg

za 18 juni 2022 09.10 uur

BUITENPOST - Een automobiliste is zaterdag met haar auto in de sloot beland langs de Trekweg (N910). Het eenzijdige ongeval vond omstreeks 8.44 uur plaats en er werd gelijk groot alarm geslagen.

Zowel de politie, brandweer, ambulance als de traumahelikopter kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. Een getuige had gezien dat de vrouw al slingerend over de weg reed richting Buitenpost. Ze raakte daarna van de weg en eindigde met haar voertuig in de sloot. De vrouw is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

