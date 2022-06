Fietsster (81) zwaargewond door inhalende vrachtwagen

vr 17 juni 2022 22.09 uur

HARKEMA - Een 81-jarige fietsster uit Surhuisterveen is woensdagmiddag rond 16.00 uur zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Warmoltstrjitte in Harkema. De vrouw fietste samen met haar man toen ze werd geraakt door een inhalende vrachtwagen.

Door de inhaalactie kwam haar hand in de verdrukking. Omdat er gelijktijdig verkeer uit tegengestelde richting kwam, stuurde de chauffeur tijdens het inhalen weer naar rechts. De fietsster werd daarbij geraakt door de trailer. Ze heeft door de aanrijding blijvend letsel opgelopen.

Na het ongeval is de vrachtwagen doorgereden. Vermoedelijk had de chauffeur niks door. Er is weinig informatie bekend over de vrachtwagen. De politie is daarom opzoek naar getuigen. Het zou gaan om een vrachtwagen met een trailer waarvan de zijkant blauw is. De achterkant zou wit van kleur zijn. Heeft u meer informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.