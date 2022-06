Vrijspraak voor rijden onder invloed GHB door vergeten stickers op bloedbuisjes

vr 17 juni 2022 11.30 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Surhuizum (27) die zich vrijdag voor rijden onder invloed van drugs en alcohol bij de politierechter moest verantwoorden, kwam dankzij een procedurefout van de politie – deels - met de schrik vrij. De politie had verzuimd om de identificatiestickers te plakken op de buisjes waarin het bloed zat dat van de verdachte was afgenomen.

Geen identificatiestickers

Het bloed wordt in een laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van drugs. De wet stelt strikte waarborgen voor hoe er moet worden omgegaan met het afnemen van bloed van weggebruikers en de procedure daarna. Bij de Surhuizumer was wel bloed afgenomen, de buisjes waren ook naar het laboratorium gestuurd, maar wel zonder identificatiestickers, zodat niet onomstotelijk vastgesteld kon worden dat het om het bloed van de verdachte ging.

Vrijgesproken van rijden onder invloed van drugs

Later was er alsnog een aanvullend proces verbaal opgemaakt, waarin de agenten die bij de zaak betrokken waren meldden dat het bloed in de betreffende buisjes van de Surhuizumer was. Daarmee was voor rechter Gustaaf Wijnands de zaak niet rond. “Ik kan niet vaststellen dat het onderzoek op de juiste wijze heeft plaatsgevonden”, stelde de rechter. De Surhuizumer werd vrijgesproken voor het rijden onder invloed van drugs (ghb).

Op een bloembak gebotst

Het rijden onder invloed van alcohol kon, op basis van de blaastest wel worden bewezen. De verdachte was in de nacht van 31 oktober op It Noard in zijn woonplaats met zijn auto op een bloembak gebotst. De drie inzittenden, inclusief de verdachte, werden voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. De Surhuizumer was achter het stuur gekropen omdat zijn vrienden ook hadden gedronken.

Rijbewijs ligt nog bij CBR

De vrijspraak van het drugsgebruik scheelde vooral in financieel opzicht een slok op een borrel. De officier van justitie, die vond dat het ghb-gebruik wel kon worden bewezen, had een boete van 1500 euro en een onvoorwaardelijke rijontzegging van negen maanden geëist. Door de gedeeltelijke vrijspraak kwam de verdachte er vanaf met een boete van 400 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van twee maanden. Dat betekent niet dat hij meteen weer kan rijden: zijn rijbewijs ligt nog bij het CBR. Officieel maakt hij begin november pas kans om het roze pasje weer terug te krijgen.