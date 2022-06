Surhuzum Open Air start crowdfunding voor minimacamping

do 16 juni 2022 20.50 uur

SURHUIZUM - Surhuzum Open Air is een crowdfunding gestart voor minimacamping Polemonium in Opende. Op de camping van Appie Wijma zitten ze te springen om een nieuwe zitmaaier. In totaal zal er 3500 euro opgehaald moeten worden. Ook zal een deel van de opbrengst van het festival worden bijgedragen aan dit doel.

Al langer het idee

Het bestuur van SOA speelde al enige tijd met de gedachte om een deel van de opbrengst van het SOA-festival aan een goed doel te besteden. Toen het bestuur ter ore kwam dat de minimacamping Polemonium van Appie Wijma in Opende zat te springen om een nieuwe zitmaaier was de beslissing snel genomen.

"Crowdsurfen mag op het festival niet, dus dan maar crowdfunden"

"Dat gaan we samen met ons festivalpubliek proberen te realiseren", aldus het bestuur. Tijdens het festival op 24 en 25 juni krijgen bezoekers de gelegenheid om een bijdrage te doneren. Het doel is om zo 3.500 euro bij elkaar te krijgen. "Crowdsurfen mag op het festival niet, dus dan maar crowdfunden", aldus voorzitter Otto Veenstra.

Bestuur doet zelf ook duit in het zakje

Het festivalbestuur zal zelf ook een stevige duit in het zakje doen door een deel van de winst voor dit doel aan te wenden. "Ons festival is niet opgezet om er zelf financieel beter van te worden" aldus penningmeester Gerrit de Jong. "Gewoon met elkaar een voor bezoekers zo goedkoop mogelijk feest houden. "Nu er na 2 uitverkochte edities in 2018 en 2019 een financiële buffer is aangelegd en de kaartverkoop voor dit jaar boven verwachting verloopt geeft ons dat de gelegenheid om ook iets aan een goed doel te besteden".

Festival en camping streven zelfde doel na

De keuze voor de camping van Appie, waar echte minima een week gratis op vakantie kunnen, was snel gemaakt. "In wezen proberen wij met lage prijzen ook mee op te komen voor mensen die het niet al te breed hebben" aldus Veenstra. "Maar omdat het praktisch onmogelijk is om daar qua entree- en consumptieprijzen onderscheid in te maken kiezen wij er voor om ook op deze manier wat te doen voor de minderbedeelden".

Gratis toegang voor campinggasten

Geïnteresseerde gasten van camping Polemonium krijgen gratis toegang tot het festival en ook nog 10 consumptiemunten van de organisatie.

Ook mensen die het festival niet bezoeken kunnen een bijdrage leveren. Meer informatie daarover staat op www.soa.frl en op de facebookpagina van SOA.