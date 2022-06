Kokerliggers van 240 ton per boot naar Roggebot

do 16 juni 2022 16.20 uur

KOOTSTERTILLE - Vanaf Haitsma Beton vertrok donderdagochtend een groot transport naar Roggebot. Het gaat om kokerliggers van 240 ton die bestemd zijn voor de nieuwe brug bij Roggebot. De brug verbindt Overijssel met Flevoland.

In totaal gaan er vier vrachten over het kanaal naar de polder. De kokerliggers hebben een lengte van 61 meter. Ze worden over het kanaal vervoerd omdat tonnages te hoog zijn voor vervoer over de weg. De tocht per kanaal duurt zo'n 11 uur.

