Dodelijk ongeval: man (32) reed 60 km/u te hard. Zaak aangehouden

do 16 juni 2022 10.05 uur

LEEUWARDEN - De rechtbank heeft donderdag de rechtszaak tegen een 32-jarige inwoner van Den Haag, die in mei vorig jaar betrokken was bij een dodelijk verkeersongeval bij Siegerswoude, moeten aanhouden. De dagvaarding heeft de man niet bereikt.

Verdachte niet op de hoogte

Dat betekent dat niet zeker is of de verdachte op de hoogte is van de zitting en dat is wel een vereiste. Er is een poging gedaan om de dagvaarding te betekenen bij een opvang voor daklozen in Den Haag, maar daar worden geen dagvaardingen aangenomen. Er zal opnieuw geprobeerd worden om de dagvaarding alsnog uit te reiken.

Auto brak doormidden

De verdachte was donderdag niet verschenen op de zitting, hij heeft ook geen advocaat. De Hagenaar was bestuurder van een auto die op 21 mei vorig jaar op de Binnenwei bij Siegerswoude tegen meerdere bomen was gebotst. De auto brak doormidden, de achterkant van het voertuig kwam in de sloot terecht.

Veel te hard gereden

De verdachte en een 21-jarige vrouw uit Zwolle werden zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Een 26-jarige man uit Rijswijk overleefde de botsing niet. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de Hagenaar dat hij veel te hard gereden - 127 kilometer per uur in plaats van de toegestane 60 kilometer - en dat hij onder invloed was van alcohol en cannabis. De man had bovendien geen rijbewijs.