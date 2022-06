Auto in greppel na uitwijken voor wild

do 16 juni 2022 00.45 uur

SURHUISTERVEEN - Een auto is woensdagavond rond half elf op zijn dak beland bij een ongeval in op de Groningerstraat in Surhuisterveen. De bestuurder week uit voor een overstekend dier en schoot vervolgens links in een greppel. De auto draaide hierdoor op zijn dak. De 23-jarige bestuurder uit Kootstertille en 20-jarige bijrijdster uit Surhuisterveen waren bij aankomst van de hulpdiensten al uit het voertuig.

Ter plaatse gekomen ambulancepersoneel liet ook het traumateam vanaf vliegveld Eelde komen, omdat de situatie van de 20-jarige bijrijdster hier om vroeg. De ambulance vertrok, nadat de passagiere door de trauma-arts was behandeld, zonder deze arts naar een ziekenhuis.

De bestuurder raakte bij het ongeval niet gewond. Zijn wagen raakte zwaar beschadigd en werd door berger Collewijn afgevoerd. Tijdens de afhandeling van het ongeval werd door de politie de Groningerstraat ter hoogte van de AVEK afgsloten.

