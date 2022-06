Automobilist maakt salto en eindigt op de kop in de sloot

do 16 juni 2022 00.22 uur

FERWERT - Een 73-jarige automobilist is donderdagavond met zijn auto op de kop in de sloot beland langs de Ljouwerterdyk (N357) bij Ferwert. Even daarvoor raakte de bestuurder, woonachtig in de gemeente Noardeast-Fryslân, van de weg en reed een sloot in. Daar botste de auto op de dam en maakte daarna een salto over de dam heen. De auto kwam vervolgens op de kop tot stilstand in het water.

Een buurtbewoner die een knal had gehoord, kwam na het ongeval gelijk in actie. Hij ontdekte de auto in de sloot en sprong gelijk het water in. Na wat moeite wist hij het portier te openen en de man los te krijgen uit zijn gordel. In de tussentijd zorgde hij ervoor dat het hoofd van het slachtoffer boven water bleef. Het slachtoffer zou daarna redelijk zelfstandig uit de sloot zijn geklommen.

Andere omstanders hadden in de tussentijd de politie gebeld. De politie was razendsnel ter plaatse omdat de agenten al op zoek waren naar de automobilist. Een getuige was achter de man aan blijven rijden en zag dat hij van de weg raakte en in de sloot belandde. De man reed richting Dokkum en het viel de getuige op dat de bestuurder nogal slingerend en stopte en weer door ging rijden.

De hulpdiensten - de politie, brandweer en ambulance - kwamen omstreeks 23.00 uur ter plaatse. Het slachtoffer is eerst ter plaatse behandeld. Hij is daarna per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het eenzijdige ongeval kon mogelijk gebeuren omdat de man een hypo had als gevolg van suikerziekte. Het rijbewijs van de man is door de politie ingevorderd i.v.m. de verkeersveiligheid en nader onderzoek door het CBR.

FOTONIEUWS