Altenabrug in Dokkum dure omleidingsroute voor 'pechvogels'

wo 15 juni 2022 19.25 uur

DOKKUM - Tijdens je sluiproute nog snel even over de Altenabrug in Dokkum? Het is beter van niet... De politie heeft namelijk al negen automobilisten op de bon geslingerd.

Tijdens de afsluiting van de Ee brug kiezen meerdere automobilisten ervoor om over de Altenabrug te rijden. Voor de pechvogels een dure omleidingsroute, zij zijn namelijk op de bon geslingerd en kunnen binnenkort een boete van €100,- op de deurmat verwachten. De brug is officieel verboden voor automobilisten en de politie heeft hier de afgelopen dagen streng op gehandhaafd.

De Ee brug aan de provinciale weg (N356) in Dokkum krijgt deze maand een nieuwe slijtlaag. Hierdoor is de brug momenteel afgesloten en moeten bestuurders omrijden. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de werkzaamheden 17 juni afgerond.

De gemeente heeft nu hekken geplaatst om automobilisten tegen te houden. In 2009 werd de sluiproute ook al eens geblokkeerd door de gemeente. Er werd toen gekozen voor een andere oplossing.