OM eist 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor dodelijke steekpartij in Mûnein

wo 15 juni 2022 14.00 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag 10 jaar cel en tbs geëist tegen de 29-jarige man uit Mûnein die op 6 juni 2020 met 65 messteken een einde maakte aan het leven van de 43-jarige Walter Könemann uit Almere.

Uit zelfverdediging gehandeld

Verder heeft de Mûneiner zijn 38-jarige overbuurman met 35 messteken ernstig verwond en de vriendin van de buurman bedreigd. In de gevangenis in Zwolle heeft hij eind augustus 2020 een medegedetineerde met een balpen in het hoofd gestoken. De verdachte beroept zich in beide zaken op noodweer, hij zou uit zelfverdediging hebben gehandeld.

Doodslag en poging tot doodslag

Van noodweer kan volgens officier van justitie Leonie Lübbers geen sprake zijn. Volgens de officier heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan doodslag – op Walter Könemann -, een poging tot doodslag op de buurman en het bedreigen van diens vriendin. De steekpartij met de balpen in de PI Zwolle levert volgens de officier een poging tot zware mishandeling op.

Psychische stoornis

De verdachte had in 12 seconden 22 keer met de balpen op de schedel van het slachtoffer ingestoken. Volgens de deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) was er bij de verdachte sprake van een psychische stoornis tijdens het plegen van de feiten. De man zou last hebben van paranoïde voorstellingen die tot veel agressie kunnen leiden. Situaties waarin hij denkt het gelijk aan zijn zijde te hebben kunnen volgens de deskundigen leiden tot heftige, agressieve uitbarstingen.

Behandeling met hoog veiligheidsniveau

Door de psychische stoornis is hij verminderd toerekeningsvatbaar. In verband met de plotselinge geweldsuitbarstingen van de verdachte adviseert het PBC een langdurige behandeling met een hoog veiligheidsniveau. Het beveiligingsniveau van een tbs met voorwaarden – de 'lichtere’ vorm van tbs – is volgens het PBC niet toereikend.

“Hij kan jouw leugens niet aanhoren”

De officier vindt dat alle verzoeken tot schadevergoeding kunnen worden toegewezen. De overbuurman claimt 50.000 euro smartengeld, zijn vriendin vordert 35.000 euro, haar dochter wil 20.000 euro smartengeld. De vader van Könemann eist 17.500 euro smartengeld. De vader van het slachtoffer is niet naar de zitting gekomen. “Hij kan jouw leugens niet aanhoren”, zei de advocate die de slachtofferverklaring van de zus voorlas.

Naar Mûnein gekomen om te klussen

De verdachte was op 6 juni 2020 de woning van de overbuurman binnengedrongen, op zoek naar de stiefdochter, waar hij een paar keer seks mee heeft gehad. In de woning kwam het tot een worsteling tussen de verdachte, het latere slachtoffer en de buurman, waarbij de Almeerder het leven liet. De overbuurman en diens vriendin slaagden erin uit de woning te vluchten. De vriendin was uit het raam gesprongen. De Almeerder was bevriend met de overbuurman en was naar Mûnein gekomen om te helpen met klussen.

De rechtbank doet over vier weken uitspraak, op 13 juli.