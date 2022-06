Camperbusje eindigt in de sloot langs Rijksstraatweg

di 14 juni 2022 17.55 uur

NOARDBURGUM - De bestuurder van een camperbusje is dinsdagmiddag in de sloot gereden langs de Rijksstraatweg (N355) bij Noardburgum. Na het passeren van de brug bij Zwartkruis ging het door onbekende oorzaak mis. Het busje reed door het hoge gras en eindigde in de sloot.

De hulpdiensten werden om 16.30 uur gealarmeerd voor het ongeval. Al snel werd duidelijk dat er bij het ongeval niemand gewond was geraakt. Een berger kwam ter plaatse om het camperbusje uit de sloot te takelen. Tijdens de berging was de weg afgesloten voor het doorgaande verkeer.



De weg is omstreeks 18.30 uur weer vrijgegeven voor het doorgaande verkeer.

