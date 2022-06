Derde podium op Koornmarkt tijdens Admiraliteitsdagen

di 14 juni 2022 17.43 uur

DOKKUM - Op de Koornmarkt in Dokkum komt een volwaardig derde podium tijdens de Admiraliteitsdagen, naast de podia op de Zijl en de Markt. De derde area moet zorgen voor spreiding van publiek in de stad op de vrijdag en zaterdag.

"We verwachten een grote toestroom van bezoekers tijdens de Admiraliteitsdagen", legt voorzitter Rigtje Monsma uit. "We willen op voorhand spreiding van publiek mogelijk maken, om het festival veilig te laten verlopen." Naast een muziekprogramma op de avonden, wordt er daarom ook overdag een aantrekkelijk programma aangeboden, om drukte te spreiden.

De derde area heeft ook de functie om voor verbinding tussen de activiteiten in de stad te zorgen. De Admiraliteitsdagen vinden dit jaar volledig binnen de bolwerken van Dokkum plaats. De area op de Koornmarkt moet zorgen voor een betere doorloop van en naar het Oosterbolwerk, dat een belangrijke plek in het programma inneemt. "Bovendien kunnen we op deze manier nog meer van de historische binnenstad laten zien. Dokkum is het decor voor de Admiraliteitsdagen en daar zijn we trots op."

Café Koornmarkt

Het podium op de Koornmarkt krijgt de naam Café Koornmarkt. De Hollandse sfeer van het levenslied staat hier centraal. Op vrijdagavond treedt Django Wagner op. Wagner is een zanger van het Nederlandstalige lied. 'Rondom de Zijl' wordt de naam van de traditionele centrale plek van de Admiraliteitsdagen, met het hoofdpodium boven het Kleindiep. De area \'Magie van de Markt’ gaat weer zorgen voor een familiefeest met foodtrucks bij het tweede hoofdpodium.

Over de Admiraliteit

In 1597 vestigt de Admiraliteit zich in Dokkum. De stad wordt flink verdedigd tegen de invloeden vanaf de open zee. Het is de tijd van piraterij en grof geschut. Eb en vloed bepalen het ritme van de dag in de stad. De admiraliteit brengt werkgelegenheid, bedrijvigheid en faam. De plaat waarop de verschillende area’s zijn aangegeven dateert uit 1616, de hoogtijdagen van de admiraliteit in Dokkum. In 1645 verhuist de Admiraliteit naar Harlingen. Sinds 2011 is de admiraliteit terug in Dokkum tijdens de Admiraliteitsdagen. Dit jaar vinden ze plaats op 1, 2, 3 en 4 september.