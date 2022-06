Dokkumer klimmers bereiken top Kilimanjaro

di 14 juni 2022 17.39 uur

DOKKUM - Maandagochtend 13 juni om 6:20 was het zover: Titus Vogt, Eelke Krol en Jogchum van der Woude bereikten de top van de Kilimanjaro in Afrika. "Een emotioneel moment, but we did it!", lieten ze weten via de sateliettelefoon.

De top van de Kilimanjaro ligt op bijna 6000 meter hoogte. Titus, Eelke en Jogchum beklommen de berg in Afrika voor stichting Ik ben Wil, die zich inzet om aandacht te vragen voor Alzheimer. Het doel was om in zes dagen de top van de Tanzaniaanse berg te bereiken en dat is gelukt.

Titus: "De weersvoorspelling aan de vooravond van de klim was sneeuw en harde wind. Maar het werd kraakhelder met ontelbaar veel sterren, en één vallende ster… Voor mij persoonlijk was het dat mijn moeder, Wil. Een bijzonder emotioneel moment was het moment dat we elkaar in de armen vielen, van blijdschap dat we het gehaald hadden. En ik was even dichter bij Wil, zo voelde het echt. Voor heel even was de Kilimanjaro de WILimanjaro."

Lang bleven ze niet op de top, vanwege de ijle lucht en kou. Na de afdaling lieten ze weten dat de tocht pittig was geweest; het laatste deel naar de top en de terugweg werd bijna onafgebroken in 17 uur afgelegd. Maar de mannen bleven dankzij goede voorbereiding, training en begeleiding fit en vooral moedig. Na een nacht slapen en afscheid van de groep in de jungle maken ze zich nu klaar voor terugkomst in het hotel waar een warme douche op ze wacht.

Vrijdag komen de mannen terug naar Nederland. Doneren kan nog altijd via het rekeningnummer NL87RABO0365597503 t.n.v. Stichting Ik ben Wil.

6 juli symposium

Na hun terugkeer vertellen de mannen hun verhaal over de beklimming tijdens een symposium over Alzheimer, op woensdagavond 6 juli in de Bonifatiuskapel in Dokkum. Voorafgaand aan het symposium dat wordt georganiseerd door stichting Ik ben Wil, worden de ambassadeurs ontvangen die Expeditie Kilimanjaro massaal steunen. Op het symposium komen tevens drie sprekers aan het woord over Alzheimer, en wordt het boek gepresenteerd dat Marit Anker en Thea van der Schaaf voor de stichting schreven, met persoonlijke verhalen en foto’s over Alzheimer. Het symposium is gratis toegankelijk voor geïnteresseerden, meer informatie en aanmelding op www.ikbenwil.nl.