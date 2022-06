Oplichter met vlotte babbel smeert oudere mensen versleten jassen aan

di 14 juni 2022 16.00 uur

LEEUWARDEN - Tegen een 75-jarige oplichter uit Duitsland eiste het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag 12 maanden cel. De oplichter – die in Nederland is geboren – bediende zich van babbeltrucs en had het vooral voorzien op mensen op leeftijd. De verdachte kwam zelf niet naar de zitting. Hij woont in het Duitse Filsum, in de deelstaat Nedersaksen.

Oude jassen uit kringloopwinkels

De man had in 2018 in Friesland in totaal zeven keer zijn slag geslagen. In Dokkum, Leeuwarden (twee keer), Frieschepalen, Kollum, Driezum, Workum en Tjalleberd had hij met een vlotte babbel slachtoffers in de leeftijd van 74 tot 94 jaar zover gekregen dat ze geld betaalden voor oude jassen uit kringloopwinkels. Verder had hij mensen opgelicht in Drenthe – in Eelde en Norg -, in Eindhoven en tot twee keer toe in Nuenen, ook in Brabant.

Prijs gewonnen bij 'een rijkeluisevenement’

Hij maakte zijn slachtoffers wijs dat ze de jassen als prijs hadden gewonnen bij \'een rijkeluisevenement’, of dat ze zich als mantelzorger of op een andere wijze verdienstelijk hadden gemaakt en de jassen kregen. Of de jassen waren overgebleven van een modeshow voor bejaarden en het slachtoffer, in Kollum deze keer, was uitverkoren om een gratis jas te krijgen.

Overrompeld door vlotte babbels

Er moest wel even 100 euro BTW betaald worden, maar de 80 euro die het slachtoffer nog in huis had was ook goed. De oudere mensen werden compleet overrompeld door de vlotte babbels van de verdachte en zijn brutale manier van optreden. Soms liep hij ongevraagd bij de slachtoffers naar binnen. Een van de slachtoffers had een spaarpot met een en twee euro-munten afgestaan.

Jassen waren oud en versleten

Bij een 94-jarige vrouw uit Leeuwarden, die wilde laten zien dat ze maar 60 euro had, had hij het geld brutaalweg uit de handen gegrist. In twaalf van de dertien zaken die op de dagvaarding stonden kreeg de man ook daadwerkelijk geld voor de jassen, die door hem als nieuw en duur werden aangeprezen, maar achteraf oud en versleten bleken te zijn.

Opvallende, zwarte Mercedes met Duitse kentekenplaten

De oplichter werd eind 2018 aangehouden. Een aantal slachtoffers had de politie een kloppend signalement gegeven en gezien dat hij in een opvallende, zwarte Mercedes reed met Duitse kentekenplaten. Hij ontkende alles, hij wilde alleen wel kwijt dat hij vaak kringloopwinkels afliep.

“Van oudere mensen blijf je af”

Officier van justitie Henk Mous betitelde de handelwijze van de Duitser als “een van de meest misselijkmakende strafbare feiten die er zijn”. Hij had volgens bewust oudere en kwetsbare slachtoffers uitgekozen. “En van de ouderen blijf je af. Op lafhartige wijze heeft hij oudere mensen tot prooi gemaakt”, stelde Mous. Door het uitbreken van corona was de zaak lang op de plank blijven liggen. Ondanks het tijdsverloop vond de officier dat de zaak niet kon worden afgedaan met een werkstraf.

De rechtbank doet op 28 juni uitspraak.