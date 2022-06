Man (40) misbruikt jarenlang zijn minderjarige dochters – 5 jaar cel geëist

di 14 juni 2022 12.50 uur

LEEUWARDEN - Tegen een Drachtster (40) die jarenlang zijn twee jonge dochters seksueel heeft misbruikt is dinsdag vijf jaar cel geëist. De Drachtster heeft het misbruik bekend. Hij zou onder invloed zijn geweest van cocaïne en alcohol als hij ontucht pleegde.

Misbruik eerder begonnen

De verdachte koppelde het begin van het misbruik aan de verhuizing van het gezin van Rottevalle naar Drachten. Dat was volgens hem in 2017. Officier van justitie Roelof de Graaf had de gegevens van de verhuizing erop nageslagen: het gezin was al in 2014 naar Drachten verhuisd. Een van de dochters had verklaard dat het misbruik al in Rottevalle was begonnen. Zij was toen 8 jaar oud.

Gebeurde wekelijks soms dagelijks

Ook over de frequentie van het misbruik hadden vader en dochters afwijkend verklaard. Volgens de verdachte gebeurde het maandelijks, een van de dochters had verklaard dat het wekelijks gebeurde, soms dagelijks. Haar vader zou haar min of meer gedwongen hebben hem te pijpen. Als ze het niet deed zou ze geen crossmotor krijgen.

Niet onder dwang

De verdachte zei daarover dat hij het niet als dwang had ervaren. “Het was niet onder dwang, ik heb volgens mij nooit gedreigd”. Hij zei dat het misbruik anderhalf tot twee jaar geleden was gestopt. Volgens de dochter had het geduurd tot twee weken voor de Drachtster werd aangehouden, dat was in januari van dit jaar.

“Er lag in één keer een gezin aan duigen”

De zaak kwam aan het rollen doordat de beppe van de meisjes onraad rook. Beppe had 10 jaar geleden al een keer aan de oudste dochter gevraagd of 'heit’ aan haar zat 'te klauwen’. Begin dit jaar vroeg ze het weer en kwam het hoge woord eruit. “Er lag in één keer een gezin in duigen”, schetste de officier van justitie.

Persoonlijkheidsstoornis vastgesteld

De verdachte is psychologisch onderzocht. Er is bij hem een persoonlijkheidsstoornis met narcistische en vermijdende trekken vastgesteld. En een stoornis in het gebruik van middelen (alcohol en cocaïne). Een pedofiele stoornis kon niet worden vastgesteld, maar kan volgens de deskundigen ook niet worden uitgesloten. Door de stoornissen is hij verminderd toerekeningsvatbaar.

Verdachte wil overal aan meewerken

In zijn jeugd moest de man opboksen tegen een dominante, aan alcohol verslaafde vader en was er sprake van affectieve verwaarlozing. Hij is al op jonge leeftijd alcohol en drugs gaan gebruiken. Hij staat open voor een behandeling, wat ook door de reclassering geadviseerd wordt. “Ik wil overal aan meewerken”, aldus de verdachte.

Geen ruimte voor behandeling

Als het aan de officier ligt, dan duurt het nog wel even voor de Drachtster aan een behandeling kan beginnen. De straf die de officier eiste staat niet toe dat er snel ruimte is voor een behandeling. Dat kan alleen bij maximaal vier jaar cel. De Graaf eiste een gevangenisstraf van vijf jaar. De officier: “Vier jaar doet geen recht aan de ernst van de feiten”.

Geen lange gevangenisstraf voor vader

In zijn laatste woord zei de verdachte dat hij hoopte op een goede toekomst. “Met en voor de kinderen”. Even eerder had zijn oudste dochter hem in een indrukwekkende slachtofferverklaring rechtstreeks toegesproken. “Hoi heit, waarom heb je mij dit aangedaan”, vroeg ze. “Ik vind het ontzettend jammer dat je van een soort voorbeeld naar een soort vijand bent gegaan. Je zou eens moeten weten hoe vaak ik met tranen in mijn ogen in bed lig”. Toch vond ze dat haar vader geen lange gevangenisstraf moest krijgen. “Daar is een mens niet voor gemaakt”.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.