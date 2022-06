Deze drie mannen overvielen casino in Appelscha

ma 13 juni 2022 21.03 uur

APPELSCHA - Op de foto staan de drie mannen die op 4 april 2022 een overval pleegden op het casino aan de Noorder Es in Appelscha. Omstreeks 4.30 uur werd met een Range Rover het rolluik en de toegangsdeuren geramd en eruit gereden. Er was op dat moment niemand meer in het pand aanwezig.

Bij aankomst van de politie werd de verlaten Range Rover voor het pand aangetroffen. De deuren waren zwaar beschadigd. De schade aan de pui van het casino wordt alleen al geschat op zo'n 30.000 euro. De overvallers waren bij aankomst van de politie allang gevlogen.

Op de bewakingsbeelden is later te zien hoe de bestuurder met de auto de ingang van het casino ramt. Daarop wordt ook duidelijk dat deze verdachte niet alleen is, want er is een tweede verdachte die naast de gestolen Range Rover staat. En later nog een derde, die eveneens het casino binnen rent. Eenmaal binnen zijn de mannen beter te zien als ze in het volle licht bij de kluis staan.

De drie mannen hebben een scala aan inbreekmateriaal mee, zoals koevoeten en schroevendraaiers. Eén van hen gaat recht op de kluis af en probeert deze open te breken. Slechts twee minuten erna verlaten ze alle drie het casino. Eén van de daders tikt nog op het raam om duidelijk te maken dat ook de laatste inbreker vaart moet maken. De indringers vluchten er vervolgens met een andere gestolen auto vandoor, een zwarte BMW.

Een dag later werd deze auto teruggevonden in een bosje aan de Poostweg in Hemrik. Dat is zo'n 20 kilometer verderop. Hoe ze daarvandaan weer vertrokken zijn, is voor de politie nog niet duidelijk.

Gestolen voertuigen

De verdachten zijn na de ramkraak snel vertrokken, maar de ramkraak was volgens de politie goed voorbereid. Eerder die nacht stalen de verdachten namelijk de BMW en Range Rover bij een autobedrijf aan de Esgang in het nabij gelegen Oosterwolde. Ook hier zijn camerabeelden van. Op deze camerabeelden, van iets voor 3.00 uur ’s nachts, is te zien hoe ze hun plannen uitvoerig aan het voorbereiden zijn. Eén van de verdachten klimt omhoog en kijkt zelfs even recht in de camera. Duidelijk is ook dat één van de mannen een trui draagt van het merk Hugo Boss.

Tip

Hebt u na het zien van de camerabeelden een vermoeden wie de daders van deze brutale autodiefstal en ramkraak zijn, laat het dan weten. Geef uw tips door via de gratis tiplijn op 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem. Dat nummer is 0800-7000. Klik hier voor nog meer beelden van de daders.