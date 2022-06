Boze cliënt bezorgt hulpverlener gebroken hand

ma 13 juni 2022 15.05 uur

LEEUWARDEN - De politierechter heeft maandagochtend een Drachtster (36) die een medewerker van een woonzorgcentrum in Drachten een gebroken hand heeft bezorgd, veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf. De rechter oordeelde dat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar was.

Vier hennepplantjes

De Drachtster was kwaad omdat hij niet langer vier hennepplantjes mocht hebben. De man gebruikte cannabis als medicijn: hij werd er rustig van. Hij is autistisch en heeft het syndroom van Asperger. Nadat hem zijn gratis wiet was ontzegd werd de Drachtster opstandig. Zijn medebewoners werden zo bang van hem dat er beveiliging werd ingehuurd.

Toebrengen zwaar lichamelijk letsel

Dat hij op 23 maart een beveiliger met een mes bedreigd zou hebben, hij zou de beveiliger de achterkant van een mes in de buik hebben gedrukt. Dat kon niet worden bewezen vond de rechter. Er was wel genoeg bewijs voor toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan de medewerker van het woonzorgcentrum. Medio februari had de verdachte hard op de hand van de man geslagen, met als gevolg een gebroken vinger en een gebroken middenhandsbeentje.

Locatie coördinator bedreigd

De man heeft nog steeds last van zijn hand. De rechter wees 550 euro smartengeld toe en 1900 euro als vergoeding voor niet-gewerkte uren. De Drachtster had ook nog de locatie coördinator bedreigd. Hij had aan zijn moeder ge-appt dat de vrouw binnenkort “tussen 6 plankjes zou liggen en dat zijn nieuwe woonplek de PI Vught zou worden.

Gesprekken met reclassering

Momenteel heeft hij gesprekken met de reclassering en hij heeft gespecialiseerde hulp van de GGZ. Dat zou goed verlopen. De officier van justitie eiste een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur met een proeftijd van drie jaar. De rechter ging daarin mee.