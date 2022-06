Man (22) zwaargewond na val bij gemeentehuis

zo 12 juni 2022 21.34 uur

DOKKUM - Een 22-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân is zaterdagnacht zwaargewond aangetroffen achter bij het gemeentehuis in Dokkum. De politie trof de man omstreeks 4.15 uur aan in de Oudemanssteeg. De agenten hoorden een klap en glasgerinkel. Kort daarna werd het slachtoffer in de steeg aangetroffen.

Een ambulance is met spoed ter plaatse gekomen terwijl ook het Mobiel Medisch Team naar Dokkum is gevlogen. Langs de Lauwersseewei vond later een rendez-vous plaats met de arts. Het slachtoffer is daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.

Wat er precies is gebeurd, kan de politie nog niet vertellen. De forensische opsporing is ter plaatse gekomen om onderzoek te doen. De man is vermoedelijk van een hoogte gevallen. Mogelijk viel hij van het dak van het gemeentehuis. Er zijn op de plek van de val echter ook appartementen met meerdere trappen. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat er precies is gebeurd.