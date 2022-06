Wierum in actie om buitendijkse kwelder te behouden

zo 12 juni 2022 11.15 uur

WIERUM - Het dorp Wierum komt in actie om de buitendijkse kwelder te behouden. Zo is er een handtekeningen-actie opgezet. Het officiële startschot hiervoor werd zaterdag om 12.00 uur gegeven in het dorp aan de zeedijk.

De actie kon rekenen op een toeloop van enkele tientallen bewoners, afgevaardigden van overheidsinstanties en overige belangstellenden. Voorzitter Rudolf de Vreeze van Dorpsbelang plaatste een digitale handtekening om de petitie officieel te openen. Inmiddels staat de teller op ruim driehonderd handtekeningen, die merendeels digitaal, maar ook schriftelijk zijn geplaatst.

De almaar verzwakkende kwelder bij Wierum is onder de aandacht gebracht door de werkgroep De Kromme Horne, een initiatief van enkele inwoners in Wierum. Het oude hoofd en de rijshoutdammen buitendijks van de kwelder zijn vrijwel volledig vergaan, waardoor er steeds meer buitendijks land wegspoelt door de golfslag.

Het is vijf voor twaalf om dit uniek stukje landschap te beschermen, vindt de werkgroep. Dorpelingen, vogelaars, wandelaars en wadlopers genieten hier volop van rust, beleving en weidsheid van de schitterende Waddennatuur. Vooral na de laatste februaristorm is de kwaliteit van de kwelder fors verslechterd.

Veelomvattende actie

De werkgroep De Kromme Horne is nu een veelomvattende actie gestart om de kwelder voor verder verval te behoeden. De werkgroep heeft als eerste ambitie om de oude, grotendeels vergane rijsdam te laten vervangen. Deze rijsdam, die over 1.100 meter langs de kwelder ligt, speelt een cruciale rol om landafkalving verder te voorkomen.

In tweede instantie wordt de te vervangen rijsdam aangevuld met een begaanbare pier waarop natuurgenieters het Wad kunnen ervaren. Dit ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met culturele ontwikkelorganisatie Sense of Place. Deze organisatie beheert verschillende kunstprojecten om de regio langs de Waddenkust nieuwe vitaliteit te geven.

Het ontwerp

Voorzitter Rudolf de Vreeze benadrukte zaterdag dat er een breed draagvlak bestaat in de dorpsgemeenschap om de kwelder te behouden en de nieuwe pier te realiseren. Naar aanleiding van enquêtes onder bewoners van Wierum is het eerste voorstel aangepast tot het huidige ontwerp.

"In Wierum zijn zee en land middels de kwelder onlosmakelijk met elkaar verbonden. De kwelder is een cultuurhistorisch stukje dat niet verloren mag gaan. Het is een plek waar mensen kennis kunnen maken met de dynamiek van het Wad, niet voor niets een unieke beleving die staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO."

Petitie

Ook de petitie die zaterdag officieel is gestart, maakt deel uit van de veelomvattende actie, evenals de website reddekwelder.nl, waarop de staat van de kwelder wordt toegelicht aan de hand van achtergrondinformatie en toelichting van betrokkenen.

De medewerking van veel partijen is nodig, waaronder: het Wetterskip Fryslân, de Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat en de gemeente Noardeast-Fryslân. Na 1 oktober wordt deze petitie aangeboden aan de provincie Fryslân.

Klik hier voor de petitie. De teller stond zondag al op 371 handtekeningen.

