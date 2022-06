Eerste gebruikers ontdekken vaarroute Súd Ie

za 11 juni 2022 10.54 uur

METSLAWIER - Toeristen met een kleine boot kunnen vanaf nu over de Sud le naar het Lauwersmeer varen. De route werd vrijdag officieel geopend. Grote boten moeten nog even geduld hebben totdat de laatste brug is verhoogd. De Saatsenbrêge bij Anjum moet nog altijd verhoogd worden.

De nieuwe vaarroute - over de Sud le, van Dokkum naar Oostmahorn en het Lauwersmeer - is geschikt voor boten tot een meter vijftig.

Genodigden namen vrijdag alvast een voorschot op het feestelijke openingsweekend van de vaarroute Súd Ie. Het gehele weekend staat rondom de Súd Ie namelijk in het teken van de opening van de vaarroute voor bootjes tot 1.50 meter. Hiervoor worden tal van gratis activiteiten voor jong en oud georganiseerd. De officiële opening voor genodigden werd gecombineerd met de opening van de Vlasroute 2022.

Opening Súd Ie

Binnen het programma Súd Ie wordt sinds 2011 gewerkt aan diverse toeristische en ecologische projecten rondom de Súd Ie, de twaalf kilometer lange waterweg die loopt van Dokkum naar Oostmahorn en zo de verbinding is naar het Nationaal Park Lauwersmeer. Tijdens de officiële opening werd er door verschillende betrokkenen teruggekeken op wat er de afgelopen elf jaar allemaal gerealiseerd is. Zo hebben onder andere de watersportfaciliteiten in Dokkum een upgrade gekregen en is met de aanleg van kilometerslange natuurvriendelijke oevers gewerkt aan een betere leefomgeving voor zowel het waterleven als dieren op het land.

Wethouder Braaksma van Gemeente Noardeast- Fryslân: "Na jarenlang hard werken, kunnen we van de Súd Ie en haar prachtige omgeving gaan genieten. Wij hopen dat de vaarroute helpt om dit nog onontdekte gebied op de kaart te zetten. Bezoekers kunnen hier nog echt op ontdekking gaan, zich laten inspireren en verwonderen door de fantastische initiatieven zoals de Vlasroute."

In 2022 is de vaarroute voor bootjes met een maximale hoogte van 1.50 meter open. Iedereen met een sloep, kano, vissersbootje, SUP of een ander laag vaarmiddel is van harte welkom om de route te komen testen deze zomer. In 2023 is het de bedoeling dat de vaarroute ook bevaarbaar is voor boten tot 2.40 meter hoogte.

Vijfjarig bestaan Vlasroute

De opening van de vaarroute Súd Ie werd gecombineerd met de opening van de Vlasroute Follow the Blue Line. Deze route, die in de maanden juni, juli en augustus af te leggen is, vertelt het verhaal van de teelt van vlas tot en met het handbedrukt linnen. In de monumentale Doarpstsjerke in Metslawier wordt dit jaar in het kader van de Vlasroute een groepsexpositie gehouden.

Openingsweekend

Op zaterdag en zondag worden er in het hele gebied rondom de Súd Ie verschillende activiteiten aangeboden voor jong en oud. Zo kun je middels de 'Hop-on/Hop-off' fietsen en bootjes de route verkennen, worden er zwemtochten gehouden in de buitenlucht, kun je meedoen aan workshops in de natuur en houden verschillende locaties zoals het gemaal bij Ezumazijl open huis. Ook zijn er speciale kinderactiviteiten en worden er door diverse ondernemers acties gehouden.

De activiteiten zijn met dank aan vrijwilligers en ondernemers gratis te bezoeken. Het gehele programma is te vinden in de speciale programmakrant die afgelopen woensdag huis-aan-huis verspreid is bij 42.500 adressen in de regio. Bezoekers aan het weekend wordt gevraagd om hun foto's en filmpjes te delen via social media met de hashtag #sudie. Daarmee maken ze kans op leuke prijzen.

FOTONIEUWS