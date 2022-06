Drie wethouders (allen vrouw) is genoeg in Tytsjerksteradiel

za 11 juni 2022 10.12 uur

BURGUM - Met drie wethouders kan het nieuwe gemeentebestuur van Tytsjerksteradiel prima uit de voeten. Dat is deze week duidelijk geworden na gesprekken tussen de beoogde coalitiepartijen FNP, CDA en PvdA-GroenLinks.

Terwijl in buurgemeente Achtkarspelen de vier wethoudersposten donderdag werden uitgebreid (van 3.6 naar 4.0 fte) blijft Tytsjerksteradiel werken met drie wethouders. Beide gemeenten zijn nagenoeg even groot en vergelijkbaar.

Freddy de Haan (FNP) laat WâldNet weten dat er deze week snel een besluit is gevallen omdat geen wethouders 'aan het lijntje' te houden. Een mogelijk vierde wethouder 'hing nog wel in de lucht'. Nu is er ook voor Andries Bouwman (ChristenUnie) duidelijkheid. Hij zou mogelijk ook nog aanschuiven waardoor een dikke streep onder een raadsbreed akkoord gezet kon worden. Er is nu duidelijkheid. "No kin eltsenien syn gong wer gean" aldus Freddy de Haan.

Alle coalitie-partijen leveren een vrouw als wethouder. Voor het CDA is dat Caroline de Pee (voorheen wethouder in Waadhoeke), de FNP behoudt Tytsy Willemsma en voor PvdA/GroenLinks komt Berber van Zandbergen op het pluche. De komende twee weken volgt de portefeuilleverdeling. De Haan hoopt dat voor het zomerreces de beëdiging van de wethouders is voltooid.