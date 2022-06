Toutenburg benoemd tot Regionaal Expertise Centrum

vr 10 juni 2022 13.20 uur

NOARDBURGUM - De locatie Toutenburg van zorggroep Noorderbreedte is benoemd tot Regionaal Expertise Centrum (REC) voor het syndroom van Korsakov. Toutenburg in Noardburgum is een woonzorglocatie en biedt al jaren gespecialiseerde zorg en behandeling aan mensen met het syndroom van Korsakov. In 2020 kreeg Noorderbreedte hiervoor het Topcare predicaat.

Met de benoeming tot REC wordt de zorgverlening uitgebreid. Als REC Korsakov levert Noorderbreedte een belangrijke bijdrage aan een verdere verbetering van de regionale en landelijke zorg. Dit gebeurt door het doen van onderzoek en continue kwaliteitsverbetering van de zorg. Daarnaast vervult Noorderbreedte als REC een belangrijke rol bij het delen van kennis en expertise en het bieden van consultatie aan cliënten die buiten Noorderbreedte verblijven.

Het accreditatiecertificaat werd woensdag officieel uitgereikt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg. Dit gebeurde tijdens het jaarlijkse congres van het Korsakov Kenniscentrum op 8 juni in Den Bosch.