Zo ziet het nieuwe gemeentehuis in Dokkum eruit

vr 10 juni 2022 09.20 uur

DOKKUM - Met een investering van meer dan 4 miljoen euro wordt het gemeentehuis aan de Koningstraat in Dokkum binnenkort vernieuwd. De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân keurde donderdagavond een uitvoeringskrediet van 3.860.000 euro goed. Met nog eens 616.000 euro wordt het gerenoveerde gebouw ingericht.

Het is de bedoeling dat de gemeentehuizen in Kollum en Ferwert in de tussentijd nog verkocht worden. Alle ambtenaren zullen uiteindelijk aan de slag gaan in de (nieuwe) kantoren in Dokkum.

Lokale bouwer Bouwgroep Dijkstra Draisma en het installatiebedrijf Pranger-Rosier Installaties BV zullen de plannen voor de revitalisering nu gaan uitwerken. Het budget voor de verbouwing is al met 300.000 euro opgehoogd vanwege de stijgende bouwkosten. De verbouwing moet in maart 2023 afgerond zijn. In een later stadium zal in de gemeenteraad gesproken worden over een nieuw te bouwen raadzaal.

