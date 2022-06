Noardeast wil geen windmolens van RWE bij Lauwersmeer

do 09 juni 2022 21.33 uur

KOLLUM - De gemeenteraad ging donderdagavond unaniem akkoord met een motie van de PvdA. Daarin wordt het gemeentebestuur van Noardeast-Fryslân opgeroepen om energiebedrijf RWE duidelijk te maken dat windmolens tussen het Lauwersmeer en de Waddenzee niet gewenst zijn. Iedereen kon zich vinden in de oproep van de PvdA.

Naar het schijnt is energiebedrijf RWE bezig met plannen om grote windmolens te bouwen in het natuurgebied. Zo is het bedrijf - volgens de PvdA - al in gesprek met boeren en grondbezitters. De PvdA vreest horizonvervuiling. Ook zouden door de windmolens jaarlijks 50.000 vogels gedood worden. De beoogde locatie is namelijk een vogelgebied met 190 soorten en een gebied waar miljoenen vogels naar voedsel zoeken en overtrekken.

Wethouder Koonstra was een klein beetje verbaasd over de motie. In het coalitie-akkoord staat namelijk heel duidelijk dat het gemeentebestuur geen nieuwe windturbines wil in Noardeast. Hij omarmde de motie dan ook van harte en was bereid om RWE ervan op de hoogte te stellen inclusief alle belanghebbenden zoals de provincie Fryslân en natuurorganisaties.