Motorrijder vlucht voor politie en vraagt agent in burger om hem te helpen

do 09 juni 2022 17.30 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (22) had geen rijbewijs maar kocht begin december vorig jaar wel een crossmotor. Tijdens een proefritje botste hij op een politieauto, om er vervolgens als een haas vandoor te gaan.

Als klap op de vuurpijl vroeg hij - zonder dat hij het wist - een politieman in burger om hem te helpen zijn motor op te halen. Het gebeuren deed de officier van justitie denken aan 'een slapstick-achtig verhaal'.

Zonder verlichting en kentekenplaat

De Drachtster had de motor pas gekocht en wilde een rondje rijden, vertelde hij aan rechter Kees Post. Hij reed zonder verlichting en kentekenplaat over de Ringweg bij Drachten, waar hij werd opgemerkt door twee agenten in een politieauto. De Drachtster ging er vandoor, met de politiewagen in zijn kielzog. De snelheden liepen volgens de agenten op tot tegen de 80 kilometer per uur.

Door de sloot gelopen

Tijdens de achtervolging raakte de motor de politiewagen. Volgens de verdachte was dat een poging van de agenten om hem van de weg te 'tikken’. Op een doodlopend stuk weg verstopte hij de motor en vluchtte hij vervolgens zelf door de sloot. In zijn kletsnatte kleren sprak hij iemand aan, of die hem wilde helpen de motor op te halen. Hij had ook nog gezegd dat hij op de vlucht was voor de politie.

Ingrediënten van een slapstick-achtig verhaal

Hij trof precies de verkeerde persoon: de man die hij aansprak was een politieman in zijn vrije tijd. Die lichtte zijn collega’s in waarna de Drachtster werd ingerekend. Het had alle ingrediënten van een soort slapstick-achtig verhaal, zei officier van justitie Sus Broekstra donderdag op de zitting van de politierechter. Maar er zat ook een serieuze kant aan. “Uw verkeersgedrag was buitengewoon gevaarlijk”, zei de officier tegen de verdachte.

Motor verbeurd verklaard

Hij had in eerste instantie ook nog alles ontkend. Op de zitting gaf hij openheid van zaken. Dat hij zijn verantwoordelijkheid alsnog nam woog zwaar voor de officier. De reden dat de Drachtster op de vlucht was geslagen was omdat hij zijn motor niet kwijt wilde raken. Dat gebeurde donderdag alsnog, de motor werd verbeurd verklaard. Dat moest hij zien als een deel van de straf, meldde de rechter.

Werkstraf en voorwaardelijke rijontzegging

Voor het doorrijden na een aanrijding kreeg de Drachtster een werkstraf van 20 uur. Als hij ooit zijn rijbewijs haalt dan moet hij op zijn tellen passen, er hangt hem dan een voorwaardelijke rijontzegging van drie maanden boven het hoofd. Post volgde daarmee het strafvoorstel van de officier. De schade aan de politieauto - iets meer dan 680 euro - komt ook voor rekening van de verdachte.