Van regionale specialist naar landelijke sterspeler

do 09 juni 2022 16.53 uur

LEEUWARDEN - Wat ooit begon als knus familiebedrijf in Marssum, groeide in tien jaar tijd uit tot een landelijk begrip. Met een grote showroom in Leeuwarden en zes succesvolle webshops mag Solano Wonen met recht 'één van de grote jongens’ genoemd worden.

Solano Wonen werd in 2010 opgericht door André Boersma en Wietske Roorda. André had al veel kennis opgedaan in de zonweringbranche. Bovendien had Wietske al jarenlange ervaring met het ondernemerschap. Dit bleek een krachtige combinatie. Al snel mocht Solano Wonen rekenen op een vaste klantenkring die zich steeds verder uitbreidde. Het tweetal mocht niet klagen.

In 2012 sloot ook zoon Robin zich aan bij het bedrijf. Hij had zojuist zijn opleiding Applicatie Ontwikkeling afgerond. Robin stortte zich dan ook meteen op het inrichten van een zestal webshops. Elke productcategorie kreeg een eigen plek op het web. Zo is er een aparte webshop voor binnenzonwering, gordijnen, screens, rolluiken, horren en zonneschermen.

De nieuwe online strategie pakte meteen goed uit. Het bedrijf groeide letterlijk uit zijn voegen. Het kleine pand in Marssum bleek niet opgewassen tegen de onophoudelijke stroom bestellingen. "De vloer van de showroom lag geregeld bezaaid met zonneschermen", lacht André.

Tijd om te verhuizen! In 2019 verruilde Solano Wonen het pittoreske Marsum voor hoofdstad Leeuwarden. Het bedrijf nam haar intrek in een tien keer zo groot zelfgebouwd pand. Solano Wonen beschikt nu over een riante showroom en een magazijn met een flinke opslagcapaciteit. Dat is maar goed ook! Het bedrijf blijft groeien.

Tijdens de corona epidemie ging het al helemaal snel. Consumenten staken hun geld massaal in hun woningen. Dit was ook merkbaar in de zonweringbranche. De telefoons stonden roodgloeiend! Niet alleen in het aantal vierkante meters is de expansie zichtbaar. Ook het personeelsbestand van Solano Wonen is flink gegroeid. Inmiddels telt het bedrijf 28 medewerkers: Verkopers, monteurs, bezorgers, magazijnmedewerkers, een marketeer en een office manager.

Het online succes valt grotendeels toe te schrijven aan de gebruiksvriendelijkheid van de webshops. "Klanten laten regelmatig weten hoe eenvoudig het online bestelproces verloopt", vertelt Wietske. Daarnaast onderscheidt het bedrijf zich door de lage prijzen. De producten worden standaard tot 40% goedkoper dan elders aangeboden. Door genoegen te nemen met minder marge bereikt Solano Wonen een breder publiek. Tot slot is ook de goede vindbaarheid een belangrijke factor voor het succes. Dankzij een geslaagde marketingstrategie duikt het bedrijf vaak hoog op in de Google zoekresultaten.

Ondanks de hoge online omzetten, hecht de organisatie nog altijd veel waarde aan de fysieke winkel. "Sommige mensen vinden het gewoon prettig om de producten eerst in het echt te zien", verklaart Robin. Klanten willen bijvoorbeeld de stof voelen of een demonstratie van de werkwijze van een product. Het kunnen terugvallen op een fysieke winkel schept bovendien vertrouwen. Het bewijst dat Solano Wonen geen louche internetbedrijf is.

Solano Wonen biedt uitsluitend producten van hoge kwaliteit. Mocht er onverhoopt toch iets misgaan? Dan wordt dit altijd keurig opgelost. Goede service staat bij Solano Wonen hoog in het vaandel. "Hoe hard we ook groeien, de personen achter de orders verliezen we nooit uit het oog", belooft Wietske.