Wie is de Sterkste man fan de Alde Feanen

do 09 juni 2022 16.34 uur

EARNEWâLD - Op zondag 19 juni wordt het evenement 'de sterkste man in Earnewâld' gehouden in het watersportdorp Earnewâld. De winnaar gaat als 'Sterkste man fan de Alde Feanen' naar huis.

Het is de eerste keer dat deze wedstrijd en krachtmeting in Earnewâld plaats zal vinden en wie weet krijgt het een vervolg. Age's Krachthonk is de organisator. Er kunnen 14 deelnemers meedoen en inschrijven kan via het inschrijfformulier op www.krachthonk.frl

Er zijn verschillende wedstrijdonderdelen. Een deskundige jury bestaat uit Patricia Smit en Freek Schavemaker. De start is om 13.00 uur. De strijd wordt gestreden op het parkeerterrein Camperplaats in Earnewâld.

De wedstrijd is één van de 17 zondagmiddag activiteiten die georganiseerd worden in juni, juli, augustus en september.