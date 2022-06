Burgumer maakt zelf GHB en gaat op zoek naar vuurwapens

do 09 juni 2022 12.30 uur

LEEUWARDEN - Een 23-jarige Burgumer was het levende bewijs dat een verblijf achter de tralies niet altijd het gewenste effect heeft. Hij was in de gevangenis namelijk iemand tegengekomen die GBL kon leveren.

GBL (gamma-butyrlacton) is de belangrijkste grondstof voor het maken van de partydrug GHB. De Burgumer ging vervolgens het spul zelf maken.

GHB ruilen voor wapens

Donderdag moest de Burgumer, zelf verslaafd aan GHB, voor de rechter in Leeuwarden verschijnen. Hij kwam niet. Twee dagen nadat hij in juni vorig jaar op vrije voeten kwam, ging hij aan de slag. Hij ging zelf GHB maken en verkocht het spul. Ook dealde hij speed. De politie kwam de verdachte om een andere reden op het spoor. Hij zou GHB en speed als ruilmiddel hebben aangeboden om aan vuurwapens te komen.

50 keer speed gekocht

Op 11 oktober vorig jaar ging de politie in de woning in Burgum op zoek naar de wapens. Die werden niet aangetroffen, maar op het aanrecht stonden pannetjes met GHB en de politie vond speed. Verschillende 'klanten’ verklaarden dat ze drugs hadden gekocht bij de verdachte. Een iemand zou zeker 50 keer speed hebben gekocht.

'Wie niet horen wil moet maar voelen'

De Burgumer was drie keer eerder veroordeeld voor overtreding van de Opiumwet. Officier van justitie Sus Broekstra was er klaar mee. "Wie niet horen wil moet maar voelen", zei Broekstra. Zij eiste een celstraf van vier maanden plus vier maanden voorwaardelijk. Rechter Kees Post ging daarin mee, ondanks het verzoek van advocate Eva Bakx om haar cliënt niet naar de gevangenis te sturen.

Vergelding moet het zwaarste wegen

Volgens Bakx kan de verdachte binnenkort terecht bij een hulpverleningsinstantie. Een verblijf van een paar maanden in de gevangenis zou tot gevolg hebben dat de voor hem beschikbare woonruimte naar iemand anders gaat. Post was niet gevoelig voor dat argument. "Dit is de zoveelste keer dat de verdachte met de Opiumwet in aanraking komt. Vergelding moet nu het zwaarste wegen". De rechter nam de eis over.