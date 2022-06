Fonds 'It is oan jo' keert geld uit aan lokale initiatieven

do 09 juni 2022 11.31 uur

DAMWâLD - Met het fonds 'It is oan jo' ondersteunt de gemeente Dantumadiel ideeën van buurten, dorpen of andere groepen inwoners die hun leefomgeving willen verbeteren, beheren en onderhouden. Bijvoorbeeld speelveldjes, groenstroken, straten en pleintjes.

Een eerste lichting initiatieven van dit jaar heeft een bedrag toegezegd gekregen. Burgemeester Klaas Agricola: "It moaie fan 'It is oan jo’ is, dat it in ympuls jout oan de leefberens. De ideeën komme by de minsken sels wei, streekrjocht út de mienskip. Lytse bedragen kinne foar in ferieniging en doarpen in soad betsjutte."

Diverse initiatieven

Het college heeft besloten vanuit de eerste tender 2022 van het Dorpeninitiatievenfonds € 20.976,30 beschikbaar te stellen aan een aantal initiatieven die voldoen aan de criteria van het fonds. De tweede termijn van \'It is oan jo’ is opengesteld van 1 juni tot 1 september 2022.

Stichting speeltuin ’t Boartersplak in Feanwâlden krijgt voor het project Speel- en Beweegtuin Feanwâlden een bedrag van € 4.000. De stichting wil een speel- en beweegtuin realiseren. Samen met bewoners, omwonenden, (sport-) verenigingen, andere lokale partijen en de gemeente willen ze sport, bewegen, spelen en ontmoeten voor jong en oud mogelijk maken en stimuleren.

Speeltuin Klautertún Loanefertier ontvangt € 2.000 voor een nieuwe speeltuin. Het bestuur van de speeltuin aan de Lytse Loane in Damwâld wil de huidige verouderde speeltuin vernieuwen en herinrichten met nieuwe speeltoestellen.

Speeltuinvereniging Oer de Hage in De Westereen krijgt € 500 voor het project beplanting en biodiversiteit. De vereniging vraagt een bijdrage voor diverse beplanting en een aantal bijen-, insectenhotels die ze willen plaatsen voor de biodiversiteit.

Speeltuinvereniging De Korenbloem in Damwâld wil de de huidige speeltuin compleet vervangen en rolstoeltoegankelijk maken. Men ontvangt hiervoor € 2.000.

'Mei Elkoar Ien' Feanwâlden wil samen met verschillende clubs en organisaties een stretchtent kopen welke gebruikt zal worden bij dorpsevenementen. Zij ontvangen hiervoor € 2000.

Dorpsbelang Rinsumageast vraagt een bijdrage in de kosten voor de aanschaf en plaatsing van een picknickbank ter hoogte van de vijver aan de van Aylvawei. Dorpsbelang ontvangt hiervoor

€ 2.450,25.

Stichting Campus Damwâld krijgt voor het plaatsen van een hekwerk om de bestaande vijverpartij een bedrag van € 8.026,05. De wens is om het huidige Engelse hekwerk geheel door te trekken langs de Halewei. Stichting Campus Damwâld is verantwoordelijk voor het onderhoud van het terrein en de hagen.