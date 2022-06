15.000 euro voor gouden tip over verdwijning Sicco Cuperus

do 09 juni 2022 10.21 uur

LEEUWARDEN - De politie looft nog altijd een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van de verdwijning van Sicco Cuperus. Zijn auto werd in juni 2014 leeg aangetroffen in Marrum. Het is deze week precies acht jaar geleden dat Sicco verdween.

Al 8 jaar lang is de verdwijning van Sicco Cuperus een groot raadsel. Op pinkstermaandag 9 juni 2014 zou de marechaussee moeten werken, maar hij verscheen niet op zijn werk. Een aantal dagen later werd zijn auto in Marrum aangetroffen bij de voormalige zuivelfabriek aan de Lage Herenweg. Uit een buurtonderzoek bleek dat donkerblauwe BMW van Sicco daar al op 9 juni stond.

Mensen die meer weten over de vermissingszaak worden opgeroepen om zich te melden. "Denk niet dat jouw informatie 'vast onbelangrijk' zal zijn. Elk beetje kan helpen." zo laat de politie weten. Neem contact met de politie op via het telefoonnummer 0900-8844 of bel met de opsporingstiplijn 0800-6070. De hoofdofficier van justitie heeft een beloning van € 15.000 uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot duidelijkheid in deze zaak.