Meer scholieren volgen nu Arabisch dan Fries

do 09 juni 2022 10.11 uur

LEEUWARDEN - Vorig jaar legden 194 Nederlandse scholieren eindexamen af in het vak Arabisch. Een flinke toename ten opzichte van 2012: toen ging het om slechts 65 leerlingen. Door deze stijging is Arabisch sinds 2021 populairder dan het taalvak Fries, waar vorig jaar 149 scholieren eindexamen in deden.

Dit en meer blijkt uit een analyse van online opleidingsinstituut Laudius op basis van de eindexamenresultaten van Stichting Cito.

Fries wel populairder

Wel is het taalvak Fries in opkomst: de 149 eindexamenkandidaten in 2021 is namelijk bijna een verdubbeling ten opzichte van de 75 leerlingen die in 2012 eindexamen deden in Fries.

Interesse in Duits lijkt af te nemen

Het Duits wordt door een stuk meer leerlingen gevolgd: in 2021 deden ruim 58.000 middelbare scholieren eindexamen in de taal van onze oosterburen. Toch lijkt interesse af te nemen: het eindexamen daarvoor, in 2019, deden nog meer dan 66.000 leerlingen examen in het Duits.

Spaans maakt een opmars

Dit geldt niet voor het Spaans: in de afgelopen 10 jaar is het aantal examenkandidaten voor dit vak meer dan verdubbeld. Niet verrassend, want Spaans is na het Mandarijn Chinees de meest gesproken taal ter wereld. Waar in 2012 nog 2.100 leerlingen Spaans kozen, waren dit er in 2021 zo’n 4.200.

Resultaten voor Engels verbeteren

Of er nu veel animo voor is of niet: het aantal eindexamenkandidaten voor de vakken Nederlands en Engels blijft jaarlijks ongeveer gelijk. Dit omdat beide vakken op ieder niveau verplichte eindexamenstof zijn. Een analyse van de eindexamenresultaten laat wel een opvallende verbetering zien in de resultaten voor Engels.

Waar een gemiddelde scholier in 2012 nog een 6,4 stond voor Engels, is dit in 2021 gestegen naar een nette 7,0. Voor het Nederlands geldt dat niet: in de afgelopen 10 jaar was het gemiddelde eindexamencijfer voor onze moedertaal telkens een 6,2 of 6,3.

