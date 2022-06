Gestolen schouw terecht dankzij lezer WâldNet

wo 08 juni 2022 22.36 uur

OUDWOUDE - De gestolen schouw van Frâns Boersma uit Oudwoude is terecht. Boersma is dolblij dat zijn boot uit 1933 weer terecht is, zo laat hij WâldNet weten.

Dankzij een oplettende lezer van WâldNet is de schouw weer boven water gekomen. De lezer liet deze site weten dat de schouw op een trailer stond op een parkeerplaats Achter de Hoven in Leeuwarden. Om 21.25 uur ontving WâldNet de melding en gelijk zijn de eigenaar en de politie van Leeuwarden ingelicht.

Binnen een uur was de politie en de broer van Boersma ter plaatse. De trailer en schouw zijn gelijk verplaatst naar een veilige locatie. Een spoor naar de dader(s) ontbrak. De schouw zag er verder goed uit, al stond hij wel vol met water.

De boot zal donderdag teruggebracht worden naar het vaste stekkie in Oudwoude. Boersma liet vanaf zijn vakantieadres op Terschelling weten dat hij graag de tipgever een fles Beerenburg wil geven als dank. De twee worden donderdag door deze site met elkaar in contact gebracht.

