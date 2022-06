Dokkumers klimmen naar de top voor Alzheimer

wo 08 juni 2022 16.11 uur

DOKKUM - De Expeditie Kilimanjaro is begonnen. Dinsdag zijn Jogchum van der Woude, Eelke Krol en Titus Vogt uit Dokkum gestart aan de beklimming van de Kilimanjaro in Afrika. Ze doen dit om geld op te halen en aandacht te vragen voor Alzheimer, namens stichting Ik ben Wil. En 'om even weer wat dichter bij mijn moeder te zijn', aldus Titus.

Titus verloor anderhalf jaar geleden zijn moeder Wil, zij had Alzheimer. Om zich voor die ziekte in te zetten richtte hij een stichting op, met inmiddels dertien actieve leden. Eén van de projecten waarmee geld ingezameld wordt, is Expeditie Kilimanjaro. In zes dagen klimmen Titus en zijn vrienden Eelke en Jogchum naar de top van de hoogste berg van Afrika, onder begeleiding van een gids en een groot team aan dragers en verzorgers.

Dinsdag wordt er gestart op 1800 meter hoogte, en geklommen naar 3000 meter. Op dag zes, maandag 13 juni, verwachten de klimmers op de top op bijna 6000 meter hoogte te zijn. De tocht is te volgen via: http://share.garmin.com/2BRB3 en de social media kanalen van stichting Ik ben Wil.

6 juli symposium

Na hun terugkeer vertellen de mannen hun verhaal over de beklimming tijdens een symposium over Alzheimer, op woensdagavond 6 juli in de Bonifatiuskapel in Dokkum. Voorafgaand aan het symposium dat wordt georganiseerd door stichting Ik ben Wil, worden de ambassadeurs ontvangen die Expeditie Kilimanjaro massaal steunen.

Op het symposium komen tevens drie sprekers aan het woord over Alzheimer, en wordt het boek gepresenteerd dat Marit Anker en Thea van der Schaaf voor de stichting schreven, met persoonlijke verhalen en foto’s over Alzheimer. Het symposium is gratis toegankelijk voor geïnteresseerden, meer informatie over aanmelding volgt binnenkort.