Echtpaar van der Veen-Bergsma uit Burgum viert diamanten huwelijksjubileum

wo 08 juni 2022 15.21 uur

BURGUM - Op deze woensdag 8 juni is het 60 jaar geleden dat Wiebe van der Veen (84) uit Augustinusga en Pietje Bergsma (82) uit Burgum in het huwelijksbootje stapten. Burgemeester Jeroen Gebben feliciteerde het echtpaar namens de gemeente met dit bijzondere jubileum.

De heer van der Veen en mevrouw Bergsma hielden beiden erg van dansen en hebben elkaar in 1959 leren kennen op een dansavond bij Vreewijk in Drachten. Na drie jaar verkering trouwde het jonge paar. De heer van der Veen werkte in zijn jongere jaren als kabelmonteur bij Electron. In de jaren ’70 ging het echtpaar café Unicum in Garyp runnen. Dit hebben ze 25 jaar gedaan.

Mevrouw Bergsma had tot haar trouwen een kantoorbaan als typiste. Ze deed onder andere de boekhouding voor een garagebedrijf en een boekhandel. Later nam ze het huishouden en de zorg voor de kinderen op zich. Ook hielp ze mee in het café en deed de administratie. Haar liefde voor bewegen is ook nooit weggegaan. Mevrouw zat bij het volksdansen en de gymnastiek.

Het echtpaar kreeg vijf kinderen. Later werd de familie uitgebreid met tien kleinkinderen en zelfs vier achterkleinkinderen. Het echtpaar woont nog zelfstandig in Burgum en redt zich goed. Het 60-jarig huwelijk wordt in familiekring gevierd.

