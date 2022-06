Dantumadiel houdt vast aan intrekking subsidie dorpshuis FeanwÃ¢lden

Dantumadiel houdt vast aan intrekking subsidie dorpshuis Feanwâlden

di 07 juni 2022 20.38 uur

DAMWâLD - De gemeente Dantumadiel is niet van plan om een miljoenensubsidie aan Stichting Doarpshûs MynSkip te gaan uitkeren. In juni 2021 besloot de rechter in Groningen dat Dantumadiel onterecht ruim 1 miljoen euro in 2019 had teruggetrokken. Met dat geld zou het dorpshuis in Feanwâlden worden gebouwd.

Het college van B&W is nog altijd niet van plan om de subsidie te verlenen. In een voorstel aan de gemeenteraad valt te lezen dat het gemeentebestuur het intrekken van de subsidie juist wil handhaven. Het voorstel is een reactie op de uitspraak van de Raad van State in april. De gemeente moest binnen 12 weken op de juiste wettelijke manier uit te leggen waarom Doarpshûs MynSkip de toegezegde subsidie van 1.073.000 euro toch niet krijgt.

Schade

Ook moest de gemeente nadenken over een schadevergoeding voor Stichting Doarpshûs MynSkip. Deze wordt vastgesteld op 102.493,26 euro. Omdat er al meerdere bedragen in het verleden zijn betaald, blijft er een bedrag van maximaal 3822,06 euro dat overgemaakt moet worden. De stichting moet deze daadwerkelijk gemaakte kosten wel verantwoorden.

Op 7 januari 2020 werd al een bedrag van 81.115,72 euro kwijtgescholden. Dat was op het moment dat bekend werd dat de subsidieverstrekking niet doorging. Dit bedrag had de stichting gekregen als voorschot. Daarnaast waren er nog enkele bedragen al als coulancevergoeding uitgekeerd.

De financiële situatie van Dantumadiel is de grootste reden waarom de gemeente de gevraagde subsidie niet wil verlenen. "Weliswaar is de financiële situatie van de gemeente enigszins verbeterd ten opzichte van het moment waarop het intrekkingsbesluit werd genomen. Echter; het is op dit moment niet verantwoord om een dermate groot bedrag voor een incidenteel project ter beschikking te stellen."

De gemeenteraad moet binnenkort nog besluiten over het raadsvoorstel.