Verdachte van poging doodslag wil naar huis - 'Of anders een spuitje'

di 07 juni 2022 17.00 uur

LEEUWARDEN - De 36-jarige Ferwerter die in april vorig jaar door de rechtbank werd veroordeeld tot 13 jaar cel voor een poging tot doodslag op zijn voormalige geliefde uit Dokkum, wil graag naar huis om voor zijn gezin te zorgen. Dat zei de man dinsdag op een regiezitting van het gerechtshof.

'Tijdrekken'

De Ferwerter vindt dat het Openbaar Ministerie (OM) nodeloos aan het 'tijdrekken' is. "Ik baal enorm van de gang van zaken", aldus de verdachte. "Mijn gezin en ik gaan eronderdoor, dit is onmenselijk". Hij is er klaar mee dat de behandeling van het hoger beroep zo lang op zich laat wachten. "Geef mij dan maar een spuitje, dan is het klaar. Laat deze hel alsjeblieft ophouden", sprak de verdachte.

Enkelband

Advocaat Martijn van Wijk deed een verzoek om de voorlopige hechtenis te schorsen dat aan de dag dat het hof uitspraak doet in de zaak. Mocht het hof daarmee niet akkoord gaan, dan zou zijn cliënt in elk geval met een enkelband naar huis moeten kunnen. Het hof wees het verzoek af. De strafvorderlijke belangen wegen zwaarder dan de persoonlijke belangen van de verdachte, vond het hof.

Verdachte zit 25 maanden vast

De verdachte zit nu zo'n 25 maanden vast. De helft van die periode wacht hij op een berechting in hoger beroep. In april vorig jaar veroordeelde de rechtbank hem tot 13 jaar cel voor een poging tot doodslag op een vrouw uit Dokkum, toen 29 jaar en een collega, waar hij twee jaar lang een verhouding mee heeft gehad. Hulpdiensten vonden de vrouw in de nacht van 26 op 27 april 2020 ontkleed en zwaargewond in de garage van haar woning.

'Tunnelvisie'

Er was brand gesticht en de woning stond vol rook, het driejarige dochtertje van de vrouw lag boven op bed. De vrouw had ernstig schedelletsel en uitwendige verwondingen. De Ferwerter was die nacht naakt en onder de modder thuisgekomen en hij had zijn auto grondig schoongemaakt. De man heeft altijd ontkend dat hij het slachtoffer iets heeft aangedaan. Volgens de Ferwerter is er bij de rechtbank sprake geweest van 'een tunnelvisie'.