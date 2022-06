Schoorsteenbrand in Driezum snel onder controle

di 07 juni 2022 15.52 uur

DRIEZUM - De brandweer van Kollum en de hoogwerker van brandweer Dokkum werden dinsdagmiddag opgeroepen voor een schoorsteenbrand aan de Eastwald in Driezum.

De schoorsteen is door de brandweer in de woning geleegd en de resten zijn naar buiten gebracht. Met de hoogwerker is de schoorsteen schoongeveegd met een ramoneur. Nadat de schoorsteen was geveegd kon de brandweer weer inpakken.

FOTONIEUWS