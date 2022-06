Berber van Zandbergen beoogd wethouder in T-diel

ma 06 juni 2022 18.20 uur

BURGUM - De 43-jarige Berber van Zandbergen uit Mûnein is de beoogd wethouder namens de politieke partijen GroenLinks/PvdA in de gemeente Tytsjerksteradiel. Dat hebben de partijen maandag bekendgemaakt.

De twee partijen wisten na de verkiezingen onderdeel van het college te worden door elkaar de hand vast te houden en niet 'los te laten'. Op deze wijze konden de grootste partijen CDA en FNP eigenlijk niet meer om hen heen. Het CDA heeft vorige week Caroline de Pee voorgedragen als wethouder en de FNP wenst dat Tytsy Willemsma wethouder blijft.

Mogelijk vier wethouders

Alleen Berber van Zandbergen is woonachtig in de gemeente Tytsjerksteradiel. De andere twee wethouders wonen niet in de gemeente. Er zijn bovendien nog geruchten dat Andries Bouwman namens de ChristenUnie (deze partij zit niet in de coalitie red.) ook onderdeel zal worden van het college. Bouwman laat deze site weten dat hij daarover nog niets weet.

De voorzitter van het presidium, Freddy de Haan (FNP), kon daarover op Pinkstermaandag het volgende over zeggen: "Morgenavond starten wij met formeren. Wij starten dan de gesprekken met de drie fulltime wethouders. Mocht na de portefeuille verdeling blijken dat er meer werk ligt dan voor drie fulltime wethouders dan starten wij het proces om te kijken of er een vierde wethouder nodig is en om welke portefeuilles het gaat en welke partij deze wethouder gaat leveren...."

Vorming college

De gemeenteraad besloot donderdag om verder te gaan met de formatie. Daarmee is de weg vrijgekomen om te starten met de vorming van het nieuwe college. De gesprekken daarover zullen deze week van start gaan en gevoerd worden door de fractievoorzitters en beoogd wethouders van de drie college-vormende partijen.

Poll: Een vierde wethouder in Tytsjerksteradiel. Wat vind jij?

Ze kunnen wel wat extra bestuurders gebruiken 27.3%

Drie wethouders moet voldoende zijn 50%

Dat hangt af van hoeveel uur elk 22.7%

22 stemmen - poll is beëindigd