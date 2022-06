Slecht weer: duizenden deelnemers Fietselfstedentocht bleven thuis

ma 06 juni 2022 10.01 uur

DOKKUM - Duizenden deelnemers van de Fietselfstedentocht zijn op Pinkstermaandag thuis gebleven. Dat blijkt uit het aantal vertrokken fietsers vanuit Bolsward. Van de 15.000 uitgegeven startkaarten zijn er maandag 11.700 deelnemers vertrokken. De slechte weersvoorspellingen zijn de oorzaak.

Deze Pinkstermaandag kenmerkt zich met veel voorspelde regen en wind. Deze wind zal ook nog toenemen in de loop van de dag. De editie van 2022 zou een succes moeten worden omdat de edities van 2020 en 2021 niet doorgingen in verband met de coronacrisis.

De eerste fietsers vertrokken vanaf 5.00 uur. Hoewel het in de ochtend in Holwerd nog wat guur was, is het weer in Dokkum redelijk goed. Eén meisje raakte onderkoeld en zij moest afstappen in Dokkum en kon de tocht niet afmaken.