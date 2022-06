Huis van de maand: De Delte 25 te Drogeham

ma 06 juni 2022 09.32 uur

DROGEHAM - Deze ruime en keurige tussenwoning heeft maar liefst 5 slaapkamers en 124 m2 aan woonoppervlakte, dus groter dan veel vrijstaande woningen! Gelegen op een perceel van 178 m2 aan een rustige straat in Drogeham met alle basisvoorzieningen als een supermarkt, een bakker en een basisschool om de hoek. Ook de leuke speelvelden en speeltuinen zijn bijna letterlijk voor de deur.

De woning heeft aan de voorzijde een open ligging zonder directe overburen en aan de achterzijde een beschutte achtertuin. Ook is er een ruime achterom aanwezig waar u met alle ruimte achterom kunt komen. Met de energiezuinigheid staat het bij deze woning ook goed. De woning is dan ook voorzien van het energielabel C. Na de aanvraag van het energielabel zijn vrijwel alle kozijnen vervangen naar kunststof met HR(++) beglazing. Dus; nog zuiniger!

Begane grond:

Entree/hal met vernieuwde meterkast; woonkamer + eetkamermogelijkheid met prachtige grote schuifpui; L-vormige keuken met inbouwapparatuur; bijkeuken met witgoedaansluitingen, werkbladopstelling en doorloop naar de achtertuin.

1e etage:

Overloop met ruime overloopkast; 2 tweepersoonsslaapkamers en een royal eenpersoonsslaapkamer; badkamer met inloopdouche, wandcloset en wastafel met wastafelmeubel.

2e etage:

Via vaste trap te bereiken: overloop; 2 royale slaapkamers en een bergruimte met HR cv-combiopstelling.

Buiten:

​Ruime, nieuw aangelegde achtertuin met achterom; aangebouwde berging aan bijkeuken met isolatie en een losse berging. Ook is er een ruime achterom aanwezig.

Drogeham staat met name bekend vanwege haar jaarlijkse Gondelvaart op Wielen. Tevens is Drogeham centraal gelegen ten opzichte van Groningen, Leeuwarden en Drachten. Ook ligt het gezellige en voorzieningsrijke regiodorp Surhuisterveen met 4 grote supermarkten, meer dan 100 winkels, (voortgezet)onderwijs en vele horeca op zeer korte (fiets)afstand. Drogeham is zelf ook voorzien van alle basisvoorzieningen als een supermarkt, een bakker en een basisschool.

Deze grote en nette woning een keer grondig bekijken? Dat kan! Maak snel een afspraak met de Flexibele Makelaar bij dit prachtige geheel aan De Delte 25 te Drogeham. Klik hier voor meer informatie over de woning.