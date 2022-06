Oldtimerfestival in Rinsumageast

za 04 juni 2022 23.40 uur

RINSUMAGEAST - Zaterdag werd voor de achtste keer het Oldtimerfestival in Rinsumageast gehouden op een weiland aan de Eysingawei. Naast het kunnen bezichtigen van oldtimer tractoren, vrachtauto's, auto's en motoren waren er onder andere trekkertrek wedstrijden voor oldtimer- en moderne tractoren.

Op het terrein was er verder een speelweide voor de kinderen. Ook was te zien hoe ze in vroegere tijden met een mobiele houtzagerij boomstammen tot planken zaagden.

Rond half twee was de start van de brommertocht over vanaf het festivalterrein. 's Avonds werd het festival afgesloten met coverband Flame in de feesttent.

