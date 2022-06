Vermeende schoorsteenbrand door avondzon

za 04 juni 2022 22.23 uur

EASTERMAR - De politie rukte zaterdagavond uit voor een mogelijke schoorsteenbrand aan de Elte Martens Beimastrjitte in Eastermar. Passanten van de bewuste woning hadden gezien dat er vuur uit de schoorsteen kwam en zij hadden de bewoonster ingelicht.

De politie is ter plaatse gekomen en snel werd duidelijk dat er geen sprake was van een schoorsteenbrand. De avondzon zorgde ervoor dat er bij de schoorsteen een schittering was dat leek op vuur. De bewoners hadden de kachel wel aanstaan maar van een schoorsteenbrand was geen sprake.

De gealarmeerde brandweer uit Drogeham kon daarop afgebeld worden door de politie.