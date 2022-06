Kat Bello beschoten met kogel in DamwÃ¢ld

Kat Bello beschoten met kogel in Damwâld

za 04 juni 2022 12.55 uur

DAMWâLD - Kat Bello van Hinke Schoonhoven in Damwâld is beschoten met een kogel. Het baasje trof haar kat donderdag zwaargewond aan. Al snel werd duidelijk dat er op de kat was geschoten. "Hij is hooguit 10 minuten weggeweest, dus het is iemand heel dicht bij ons huis, en ik heb wel een paar verdachte personen, maar hoop van harte dat iemand het zeker weet en mij wil vertellen." zo schrijft Hinke Schoonhoven op Facebook.

Het baasje waarschuwt mensen in de omgeving van de Coninckstrjitte. "Als de klootzak die dit gedaan heeft dit leest, hoop ik dat hij ook de ballen heeft om even bij mij langs te komen, maar daar ben je waarschijnlijk te laf voor!"

Door de beschieting raakte de kat zwaargewond.