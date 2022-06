Bestuursakkoord: 'Achtkarspelen blijft zelfstandige gemeente'

vr 03 juni 2022 15.10 uur

BUITENPOST - 'Achtkarspelen blijft een zelfstandige gemeente'. Dat staat in het bestuursakkoord van de nieuwe coalitie van de gemeente Achtkarspelen. De vier nieuwe wethouders worden op 6 juni tijdens een extra raadsvergadering benoemd en geïnstalleerd.

Sierd Vegelin uit Surhuisterveen (GBA), Tjibbe Brinkman uit Twijzel (FNP) en Jouke Spoelstra uit Drogeham en Lea van der Tuin-Kuipers uit Kornhorn (beide CDA) vormen vanaf dat moment het nieuwe college van wethouders. De benoeming gebeurt na de presentatie van het bestuursakkoord 'Mei-inoar' (klik hier voor PDF).

Achtkarspelen blijft een zelfstandige gemeente. Dat staat in het bestuursakkoord 'Mei-inoar' van de coalitiepartijen CDA, FNP en GBA. Tegelijk hechten de drie partijen aan voortzetting van de samenwerking met Tytsjerksteradiel. Ook zullen de banden met de buurgemeenten Smallingerland en het Groningse Westerkwartier worden aangehaald.

Woningbouw

Namens het CDA laat wethouder Jouke Spoelstra weten dat Achtkarspelen een vitale gemeente is met veel kansen voor jong en oud. "Woningbouw is erg belangrijk. In alle dorpen moet naar behoefte gebouwd kunnen worden. Vitale dorpen vragen bovendien om ruimte voor het verenigingsleven. Denk aan sport en cultuur."

Fries

De FNP benadrukt dat diezelfde dorpen recht hebben op goede voorzieningen. "Tink oan in doarpshûs of in oare akkomodaasje foar de mienskip", aldus Tjibbe Brinkman. "Wat ús oanbelanget stimulearret de gemeente dat fan dêrút aktiviteiten op tou setten wurde." Daarnaast pleit de FNP voor een actief beleid om het Fries een volwaardige plek te geven. "Dat jildt ek foar it ûnderwiis."

Bereikbaarheid

Gemeentebelangen Achtkarspelen wil extra aandacht voor de infrastructuur. "Bereikbaarheid van de gemeente is van groot belang", zegt Sierd Vegelin. Hij wijst in dit verband op de noodzaak dat de provincie snel de verbetering van De Scheiding, de verbinding met snelweg A7, afrondt. "Verder is het realiseren van voldoende bedrijfsterreinen en investeren in onze winkelkernen belangrijk."

Nieuwe raadsleden

Sierd Vegelin, Tjibbe Brinkman en Jouke Spoelstra worden vanuit de gekozen raad wethouder, daardoor komen er drie zetels vrij in de raad. In de raadsvergadering van 9 juni worden Jacob Hooghiemstra, Sake van der Meer en Jacob Zwaagstra beëdigd als nieuwe raadsleden voor FNP, GBA en CDA. De extra raadsvergadering is openbaar en begint om 19.30 uur in de raadzaal te Buitenpost.

Afscheid

Vrijdag 10 juni neemt de gemeente Achtkarspelen afscheid van oud-wethouders Margreet Jonker, Harjan Bruining en Max de Haan tijdens een informele receptie in de nieuwe ontvangstruimte van Museumpark De Spitkeet in Harkema. De bijeenkomst start om 15.30 uur.

Poll: Achtkarspelen blijft zelfstandig. Goed idee?

Ja 72.7%

Nee, doe fusie met T-diel 24.2%

Nee, doe fusie met Noardeast 3%

33 stemmen - poll is beëindigd