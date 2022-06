Bezoeker voetbalkantine kijken te diep in glaasje

vr 03 juni 2022 10.08 uur

DOKKUM - De politie heeft donderdagavond alcoholcontroles uitgevoerd bij voetbalkantines in de regio. In de omgeving van Warfstermolen liep een 22-jarige beginnende bestuurder uit de gemeente Westerkwartier tegen de lamp.

Hij zou in de sportkantine drie flesjes bier hebben gehad en bleek daarmee al te veel te hebben gedronken. De ademanalyse op het politiebureau in Dokkum resulteerde in en uitslag van 230 4g/l, ruim boven de limiet van 88 ug/l.

In Holwerd verspeelde een 29-jarige inwoner van de gemeente Noardeast-Fryslân bijna zijn rijbewijs door met te veel alcohol op in de auto te stappen. De man bleef met 515 ug/I maar net onder de invorderingsgrens. Dit betrof een reguliere controle. Er is proces-verbaal opgemaakt en er volgt en rijgeschiktheidsonderzoek door het CBR.